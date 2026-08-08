Kerem Alışık'tan annesine duygu yüklü şiir
Kerem Alışık, 2014'te vefat eden annesi Çolpan İlhan'ı doğum gününde yazdığı şiirle andı
Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu, yaşasaydı bugün 90 yaşında olacaktı.
Kerem Alışık, annesini doğum gününde yazdığı şiirle andı. Şiiri, sosyal medya hesabından paylaşan Alışık, Çolpan İlhan’a olan saygı ve bağlılığını şu dizelerle dile getirdi:
Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki.
Elinde kaçak bir yağmurun Eylül'ü.
Alnı ak.
Yüzü pak.
Kaşı kirpiği serin...
Öylesine asil öylesine zarif.
Gözleri çağlayandan derin.
Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda...
Gelincik çiçeği vardı saçlarında.
Örümcek ağı gibi ince.
Ana bağrı kadar temiz.
Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız…
Artık kalbimize bıçak gibi saplanan özlemin ile gezeriz.
Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı.
İyi ki doğdun. İyi ki vardın.
İyi ki varsın.
Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan’ı…