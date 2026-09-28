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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Boğazı'nda balık keyfi

        Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Boğazı'nda balık keyfi

        Oyucu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Boğaz'da balık tuttu

        Deniz sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposundan fırsat buldukça hobilerine zaman ayırmaya devam ediyor.

        Sık sık dostlarıyla birlikte tekneyle denize açılan ve balık tuttuğu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez de İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı.

        Arkadaşlarıyla özel bir tekne ile açıldığı Boğaz sularında ağ ile balık çeken Tatlıtuğ'un keyifli anları, çevredeki hayranları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ağustos ayında önce son dönemde daha çok kullanmaya başladığı Instagram ve X hesaplarını kapatmasıyla dikkat çekmişti.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #balık
        #istanbul boğazı
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