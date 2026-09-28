Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Boğazı'nda balık keyfi

Deniz sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposundan fırsat buldukça hobilerine zaman ayırmaya devam ediyor.

Sık sık dostlarıyla birlikte tekneyle denize açılan ve balık tuttuğu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez de İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı.

Arkadaşlarıyla özel bir tekne ile açıldığı Boğaz sularında ağ ile balık çeken Tatlıtuğ'un keyifli anları, çevredeki hayranları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ağustos ayında önce son dönemde daha çok kullanmaya başladığı Instagram ve X hesaplarını kapatmasıyla dikkat çekmişti.