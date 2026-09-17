Lena Dunham anne oldu: Bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi

Ünlü oyuncu Lena Dunham, ilk kez anne oldu. 40 yaşındaki Dunham ve müzisyen eşi Luis Felber'in kızlarını taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları öğrenildi.

Dunham, Vogue için yazdığı yeni bir makalede heyecan verici haberi açıkladı ve uzun zamandır hayalini kurduğu anne olma arzusunu ve kendisini taşıyıcı anneliğe götüren süreci anlattı.

Amerikalı oyuncu, yıllarca endometriozis (çikolata kisti) ve kronik ağrılarla mücadele ettikten sonra 31 yaşında rahim ameliyatı geçirmişti. O dönemde, hamile kalma ihtimalinin düşüklüğü nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve ebeveyn olmanın diğer yollarını da düşündüğünü yazmıştı.

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Dunham ve Felber, ilk kez 2021'de tanıştı ve ilişkileri hızla gelişti. Sevgili olduktan sadece birkaç ay sonra birlikte yaşamaya başlayan ikili, o yılın eylül ayında evlendi.