Levent Özdilek: Bir müzikal yazıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Levent Özdilek, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Toplantılarının olduğunu söyleyen Özdilek, "İki tane toplantım var. Bugün onlara gideceğim. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdilerde bir müzikal yazıyorum" dedi.

Özdilek, "Bir müzikal yazıyorum, bitince hem yönetip hem de oynamayı düşünüyorum. Zor olacak ama yaparız, hallederiz" ifadelerini kullandı.