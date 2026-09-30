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        Haberler Magazin Levent Özdilek: Bir müzikal yazıyorum

        Levent Özdilek: Bir müzikal yazıyorum

        Biz müzikal yazdığını söyleyen oyuncu Levent Özdilek, "Bitince hem yönetip hem de oynamayı düşünüyorum. Zor olacak ama yaparız, hallederiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        "Hem yönetip hem de oynayacağım"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Levent Özdilek, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Toplantılarının olduğunu söyleyen Özdilek, "İki tane toplantım var. Bugün onlara gideceğim. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdilerde bir müzikal yazıyorum" dedi.

        Özdilek, "Bir müzikal yazıyorum, bitince hem yönetip hem de oynamayı düşünüyorum. Zor olacak ama yaparız, hallederiz" ifadelerini kullandı.

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        #Levent Özdilek
        #oyuncu
        #müzikal
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