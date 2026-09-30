Levent Özdilek: Bir müzikal yazıyorum
Biz müzikal yazdığını söyleyen oyuncu Levent Özdilek, "Bitince hem yönetip hem de oynamayı düşünüyorum. Zor olacak ama yaparız, hallederiz" dedi
Giriş: 30 Eylül 2026 - 08:14 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Levent Özdilek, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Toplantılarının olduğunu söyleyen Özdilek, "İki tane toplantım var. Bugün onlara gideceğim. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdilerde bir müzikal yazıyorum" dedi.
Özdilek, "Bir müzikal yazıyorum, bitince hem yönetip hem de oynamayı düşünüyorum. Zor olacak ama yaparız, hallederiz" ifadelerini kullandı.
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