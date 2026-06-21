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        Haberler Magazin Leyla The Band, 13 yıl sonra yeniden sahnede

        Leyla The Band, 13 yıl sonra yeniden sahnede

        Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü'den oluşan Leyla the Band 13 yıllık aradan sonra sahnelere geri döndü. Ünlü isimler, konser öncesinde samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        13 yıl sonra yeniden sahnedeler

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Leyla The Band konseri, önceki gün Küçükçiftlik Park'da gerçekleşti. Konser öncesinde ünlü isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Ali Atay, "Ben konseri heyecanla bekliyorum, neyle karşılaşacağız diye... Daha demin prova da yaptık, çok güzel geçti. Ben çok özlemişim... Başka konserler de yapacağız gibi duruyor. Turne gibi planlıyoruz" dedi. Atay, "Konser öncesi stres yapar mısınız?" sorusuna, "Ben hiç stres yapmam. Sadece montaj yapılırken heyecanlanıyorum. Sahnede bir aksilik olursa toplarız. Hepimiz sahneyi bilen insanlarız" yanıtını verdi.

        Yönetmen Onur Ünlü ise "İyi bir şey olacak gibi duruyor. Gayet iyiyiz ve rahatız. Heyecanlıyız ama tatlı heyecan. Seyirci bizi seviyor ondan eminiz" ifadelerini kullandı.

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        Oyuncu Serkan Keskin de "Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. 13 sene önce biz burada çalmıştık. Şimdi tekrardan buradayız. Yeni şarkılar da yaptık heyecanlıyız" diye konuştu.

        Serkan Keskin, Onur Ünlü ve Ali Atay
        Serkan Keskin, Onur Ünlü ve Ali Atay

        "BENİM TATİLİM TEMMUZDA BAŞLAYACAK"

        Konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Burcu Cavdar da "Ben onları canlı dinleyeceğim için çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bir araya gelmediğimiz arkadaşlarımızla da bir araya geleceğiz" dedi. Tatil planlarının sorulması üzerine Cavdar,"Ben esas tatile girmedim. Temmuz ayı benim asıl tatilimin başlayacağı zaman" ifadelerini kullandı.

        Burcu Cavdar
        Burcu Cavdar

        "ÇOK GÜZEL BİR REHABİLİTASYON İÇİNDEYİM"

        Oyuncu Cengiz Bozkurt da "Dostlarım konser vermez de biz gelmez miyiz? Enstrüman çalamıyorum, bir şey çalsam gruba hemen gireceğiz" dedi. Sakatlığı hakkında da konuşan Bozkurt, "Aşili kopardık, ameliyat olduk. Fizik tedavi falan tekrardan normale döneceğiz inşallah. Ankara'da müzikal oynarken oldu. Kopmuş aşil tendonum. İki hafta sancılı geçti. Sağ olsunlar çok güzel bir rehabilitasyon içindeyim" ifadelerini kullandı.

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        Cengiz Bozkurt
        Cengiz Bozkurt

        "TATİL ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

        Engin Öztürk de Aras Bulut İynemli ile yaptığı tatili hakkında konuştu. Öztürk, "Tatil çok güzel geçti. Güzel güzel tatil yaptık geldik" dedi.

        Engin Öztürk ve Can Bonomo
        Engin Öztürk ve Can Bonomo

        SEVGİLİSİNİ BIRAKTI

        Büşra Develi de konsere gelen ünlü isimler arasındaydı. Develi, gazetecilerin sorularına yanıt vermezken muhabirleri gören sevgilisi hızlı adımlarla Develi'yi bırakarak konser alanına giriş yaptı.

        Büşra Develi ve sevgilisi
        Büşra Develi ve sevgilisi

        Sevgilisinin peşinden giden Büşra Develi de basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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        "ÇOCUĞUMUZ BİZE NEŞE KATTI"

        Meriç Aral da eşi Serkan Keskin'i izlemeye geldi. Aral, "Benim çok hayran olduğum bir gruptu. Ben onları hiç sahnede izlememiştim. İlk defa izleyeceğim, çok heyecanlıyım" dedi. Ocak ayında Keskin ile oğulları Güneş'i kucaklarına alan Aral, annelik hakkında ise "Neşe kattı, huzur kattı. Biraz da uykusuzluk kattı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Annelik mi daha zor oyunculuk mu?" sorusuna "Ben anneliği çok sevdim. Oyunculuğu da seviyorum ama ya" yanıtını verdi.

        Meriç Aral
        Meriç Aral

        "HAZAL BENDEN DAHA PANİK"

        Meriç Aral, gazetecilerin "Annelik konusunda arkadaşlarınıza danıştığınız oldu mu? Mesela Hazal Kaya'ya danışır mısınız?" diye sorması üzerine gülerek "Genel olarak arkadaşlarıma eşyalar ile ilgili danıştım sadece. Bu işin bir taktiği yok. Taktiği almadım. Ben Hazal'a göre daha rahatım. O biraz paniktir. Ama panik de bu işin fıtratında var" ifadelerini kullandı.

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        #Leyla the Band
        #ali atay
        #Onur Ünlü
        #Serkan Keskin
        #Meriç Aral
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