Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Macaulay Culkin 36 yıl sonra yeniden 'Evde Tek Başına' filmi çekecek

        Macaulay Culkin 36 yıl sonra yeniden 'Evde Tek Başına' filmi çekecek

        'Evde Tek Başına' filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, 36 yıl sonra yeniden Kevin McCallister rolünü canlandırmanın eşiğinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        36 yıl sonra yine 'Evde Tek Başına'

        'Evde Tek Başına' filmiyle çocuk oyuncu olarak ün kazanan Macaulay Culkin, yeni bir 'Evde Tek Başına' filminde Kevin McCallister rolüne dönme olasılığı üzerine Disney ile görüşmelere başladı.

        45 yaşındaki Culkin, kısa süre önce Disney'in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi ve yeni 'Evde Tek Başına' projesini sundu.

        Culkin'in modern zaman Kevin rolü için neler düşündüğüne dair hiçbir detay sızmadı, ancak Disney yetkililerinin, aktörün 9 yaşında ilk kez canlandırdığı Kevin rolü için hazırladığı fikri çok beğendiği öğrenildi.

        Culkin, geçen yıl 'Evde Tek Başına' filminin 35'inci yıl dönümü gösteriminde konuşurken, duygusal olarak ihmal edilmiş oğlu tarafından evin dışında bırakılan ve içeri girememesi için tuzaklar kuran bekar baba Kevin'in bir versiyonunu paylaşmıştı.

        REKLAM

        Culkin, yetişkin Kevin McCallister’ı şu sözlerle tanımlamıştı: Kafamdaki senaryoda Kevin artık boşanmış veya eşini kaybetmiş, tek başına çocuk büyüten ve iş kolik olmuş bir baba. Çalışmaktan çocuğuna yeterince vakit ayıramıyor ve oğlu bu duruma iyice içerliyor. Bir gün çıkan bir tartışmanın ardından oğlu Kevin’ı evin dışına kilitliyor. Kevin içeri girmeye çalışırken bu kez oğlu ona karşı akılalmaz tuzaklar kurmaya başlıyor. Aslında ev, babayla oğul arasındaki ilişkinin bir sembolü. Kevin dışarıdaki tuzakları aşarken adım adım oğlunun kalbine giden yolu bulmaya çalışıyor.

        Culkin, gişe rekorları kıran filmin ilkinde, büyük başarı yakalayan devam filminde çocuk Kevin'i ve 2018'de yayınlanan bir reklam filminde yetişkin Kevin'i canlandırdı.

        1990 yapımı 'Evde Tek Başına' filminde, ailesini sevmeyen Kevin aldığı cezadan dolayı geceyi çatı katında geçirir. Bir sonraki gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu evde unuttuklarını fark eder. Bu durumda panikleyen Kevin, fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarmaya başlar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 27 Temmuz 2026 (CHP'li Belediye Başkanları Ne Yapacak?)

        Türkiye siyasetinin öne çıkan başlıkları Özel Röportaj'da masaya yatırıldı. Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni, CHP'de yaşanan yeni parti tartışmalarını, CHP'li belediye başkanla...
        #Macaulay Culkin
        #Evde Tek Başına
        #Home Alone
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu