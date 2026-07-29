Macaulay Culkin 36 yıl sonra yeniden 'Evde Tek Başına' filmi çekecek

'Evde Tek Başına' filmiyle çocuk oyuncu olarak ün kazanan Macaulay Culkin, yeni bir 'Evde Tek Başına' filminde Kevin McCallister rolüne dönme olasılığı üzerine Disney ile görüşmelere başladı.

45 yaşındaki Culkin, kısa süre önce Disney'in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi ve yeni 'Evde Tek Başına' projesini sundu.

Culkin'in modern zaman Kevin rolü için neler düşündüğüne dair hiçbir detay sızmadı, ancak Disney yetkililerinin, aktörün 9 yaşında ilk kez canlandırdığı Kevin rolü için hazırladığı fikri çok beğendiği öğrenildi.

Culkin, geçen yıl 'Evde Tek Başına' filminin 35'inci yıl dönümü gösteriminde konuşurken, duygusal olarak ihmal edilmiş oğlu tarafından evin dışında bırakılan ve içeri girememesi için tuzaklar kuran bekar baba Kevin'in bir versiyonunu paylaşmıştı.

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Culkin, yetişkin Kevin McCallister’ı şu sözlerle tanımlamıştı: Kafamdaki senaryoda Kevin artık boşanmış veya eşini kaybetmiş, tek başına çocuk büyüten ve iş kolik olmuş bir baba. Çalışmaktan çocuğuna yeterince vakit ayıramıyor ve oğlu bu duruma iyice içerliyor. Bir gün çıkan bir tartışmanın ardından oğlu Kevin’ı evin dışına kilitliyor. Kevin içeri girmeye çalışırken bu kez oğlu ona karşı akılalmaz tuzaklar kurmaya başlıyor. Aslında ev, babayla oğul arasındaki ilişkinin bir sembolü. Kevin dışarıdaki tuzakları aşarken adım adım oğlunun kalbine giden yolu bulmaya çalışıyor.

Culkin, gişe rekorları kıran filmin ilkinde, büyük başarı yakalayan devam filminde çocuk Kevin'i ve 2018'de yayınlanan bir reklam filminde yetişkin Kevin'i canlandırdı.

1990 yapımı 'Evde Tek Başına' filminde, ailesini sevmeyen Kevin aldığı cezadan dolayı geceyi çatı katında geçirir. Bir sonraki gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu evde unuttuklarını fark eder. Bu durumda panikleyen Kevin, fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarmaya başlar.