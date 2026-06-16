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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin ilkokuldan mezun oldu - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin ilkokuldan mezun oldu

        Mahsun Kırmızıgül, ilkokuldan mezun olan kızı Lavin için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, "Dünya bir yana, sen bir yana kızım. Seni çok seviyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        "Canım kızım ilkokuldan mezun oldu"

        Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD’de nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Lavin’i kucaklarına almıştı. 11 Nisan 2022'de yollarını ayıran çiftin kızları Lavin, ilkokuldan mezun oldu.

        Kızının mezuniyet törenine katılan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı.

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        "CANIM KIZIM İLKOKULDAN MEZUN OLDU"

        Sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bugünler benim için çok özel günler… Canım kızım Lavin 10 yaşına girdi ve ilkokuldan mezun oldu. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Daha dün gibi kucağıma aldığım o küçük kız, bugün hayatının ilk önemli dönemeçlerinden birini başarıyla tamamladı.

        "DÜNYA BİR YANA, SEN BİR YANA KIZIM"

        Dünya bir yana, sen bir yana kızım. Seni çok seviyorum. Bütün çocuklar değerlidir. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınlarımızdır. Her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, eşit fırsatlara sahip olduğu, güven içinde yaşadığı ve yüzünün güldüğü bir dünya diliyorum. Lavin’im, yolun açık, kalbin hep güzel olsun. Hayat sana sağlık, mutluluk ve başarı getirsin.

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