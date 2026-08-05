Melike Şahin: Anne olmadan önceki son iki konserim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; anne olmak için gün sayan şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimlerin de katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendiren Şahin, sahnede hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki şarkıcı, "Anne olmadan önceki son iki konserim. 10 gün sonra bir konserim daha var. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren Şahin, nisan ayında sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaşıp hamile olduğunu sevenlerine duyurmuştu.