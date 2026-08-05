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        Haberler Magazin Melike Şahin: Anne olmadan önceki son iki konserim

        Melike Şahin: Anne olmadan önceki son iki konserim

        Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Melike Şahin, anne olmadan önceki son konserlerinden birini verdi. Hamilelik süreci hakkında konuşan Şahin, "Bu sürecin en güzel yanı yüzüme vuran güzellik, onu da oğluma borçluyum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        "Anne olmadan önceki son iki konserim"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; anne olmak için gün sayan şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimlerin de katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendiren Şahin, sahnede hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        37 yaşındaki şarkıcı, "Anne olmadan önceki son iki konserim. 10 gün sonra bir konserim daha var. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

        2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren Şahin, nisan ayında sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaşıp hamile olduğunu sevenlerine duyurmuştu.

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