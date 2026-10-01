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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

        Sevilen dizi 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Defne seçim yapmak zorunda!

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk'ın 16'ncı bölümünde; Defne, Ali’nin yaşadığı büyük korkunun ardından Kadir’in artık hayatından çıkması gerektiğine karar verir. Ancak Kadir’in gitmeye hiç niyeti yoktur. Defne’nin evinden gönderemediği Kadir, bu kez bahçeye kocaman bir iglo kurarak kalıcı olduğunu ilan eder. Aynı çatı altında değil, aynı hayatın içinde yaşamaya başlayan ikili, Ali sayesinde yeniden yakınlaşırken geçmişte bastırdıkları duygular da giderek açığa çıkar. Tam Kadir ve Defne arasındaki dengeler yeniden değişirken, Mine’nin iki yıldır sakladığı mektup ve Tolga’nın Kader’le ilgili ulaştığı yeni izler, geçmişin kapılarını bir kez daha aralar. Tamer’in Defne’ye yaptığı sürpriz teklif ise Kadir’in dönüşünü bambaşka bir noktaya taşır. Defne artık bir seçim yapmak zorundadır.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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