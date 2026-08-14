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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' yine zirvede!

        'Muhtemel Aşk' yine zirvede!

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, reytinglerde yine zirvede yer aldı. Defne'nin geçirdiği korkutucu kazanın ardından umutlu bir bekleyiş içine giren ailesi ve arkadaşları, aldıkları yeni haberle büyük bir şok yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' yine zirvede!

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 3.87 izlenme oranı 17.54 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3.59 izlenme oranı 16.29 izlenme payı alarak birinci olurken AB’de ise 3.08 izlenme oranı 14.65 izlenme payı elde etti.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 9'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Defne’nin geçirdiği korkutucu kazanın ardından umutlu bir bekleyiş içine giren ailesi ve arkadaşları, aldıkları yeni haberle büyük bir şok yaşadı. Kazanın etkisiyle hafızasını kaybeden Defne, gözlerini açtığında Kadir’i kocası zannetti. Defne'yi önemseyen herkes bu durum karşısında büyük bir üzüntü yaşasa da, onun iyiliği için bu yeni senaryoya ayak uydurmaya karar verdi. Defne'nin Kadir ile evli olduklarını sanması üzerine ikili, birlikte yaşamaya devam etmek üzere Kadir’in evine gitti.

        Defne hastaneye kaldırıldı;

        Bu yeni düzen, Kadir ve annesi Selma arasındaki ipleri tamamen gerdi. Defne’nin rol yaptığını düşünen ve onunla aynı evde kalmaktan büyük rahatsızlık duyan Selma, bir de Defne’nin ailesini ağırlamak zorunda kalınca evdeki kriz büyüdü. Akşam yemeğinde Kadir’in hazırladığı kebap, Defne’nin zihninde geçmişteki keyifli anılarına dair ufak kıvılcımlar yaratsa da hafızasındaki büyük boşluğu doldurmaya yetmedi. Kadir’in gerçekleri saklama çabası ve uzak durma gayreti Defne’nin kafasını iyice karıştırdı. Defne, içindeki güçlü hislere tutunarak Kadir'den sadece yanında olmasını isterken; Kadir, sevdiği kadına hiçbir şey açıklayamamanın ağırlığıyla onun yanında olmaya çalıştı. İkilinin tüm kötü anılardan uzak, huzurlu bir gece geçirmesinin ardından gelen sabah, Selma’nın ağır hakaretleriyle gölgelendi. Bu gerilimin üzerine Leyla’nın da aniden evi basması, Defne’nin dengesini tamamen altüst etti.

        Defne, Kadir’in annesinin sözleriyle sarsıldı;

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        Yaşananların ardından evden ayrılarak soluğu ailesinin yanında alan Defne, Tolga’nın gelip bazı detayları anlatmasıyla geçmişindeki gerçeklere bir adım daha yaklaştı. Diğer yanda Kadir, açılış günündeki krizin asıl sorumlusu olarak videoyu Leyla’nın yerleştirdiğini öğrendi. Leyla ile son kez sert bir yüzleşme yaşayan Kadir, ona karşı gösterdiği tüm toleransın bittiğini belirterek Leyla'yı hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi. Geçmişin bağlarından kurtulan Kadir, Defne ile hikayelerini kurtarmak için Defne’yi Tolga’nın yanından alarak onunla baş başa bir konuşma yaptı. Defne geçmişi hatırlamasa da aralarındaki sevgiye inandığını ve ondan vazgeçmek istemediğini dile getirdiği anlarda, kaza anı ve sildiği tüm kötü anılar zihninde bir anda canlandı. Tüm gerçekleri ve yaşadığı acıları aniden hatırlayan Defne’nin şimdi ne adım atacağı sorusu, hikayede yepyeni bir krizin kapılarını araladı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
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