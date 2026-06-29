Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Pek çok dizide rol alan Mustafa Başalan, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Başalan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
Mustafa Başalan'dan acı haber geldi. 'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan oyuncu vefat etti. Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" denildi.
52 yaşındaki oyuncu, ayrıca 'Siyah Kalp', 'Sahipsizler' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda da rol almıştı.
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