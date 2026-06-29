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        Haberler Magazin Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

        Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

        Pek çok dizide rol alan Mustafa Başalan, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Başalan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Oyuncu Başalan hayatını kaybetti

        Mustafa Başalan'dan acı haber geldi. 'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan oyuncu vefat etti. Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" denildi.

        52 yaşındaki oyuncu, ayrıca 'Siyah Kalp', 'Sahipsizler' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda da rol almıştı.

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