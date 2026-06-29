Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

Mustafa Başalan'dan acı haber geldi. 'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan oyuncu vefat etti. Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" denildi.

52 yaşındaki oyuncu, ayrıca 'Siyah Kalp', 'Sahipsizler' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda da rol almıştı.