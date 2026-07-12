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        Haberler Dünyadan Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları yıllar sonra Kral Charles ile görüştü

        Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları yıllar sonra Kral Charles ile görüştü

        Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları, dört yıl sonra ilk kez dedeleri Kral Charles ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Dede ve torunları yıllar sonra görüştü

        Prens Harry ve çocukları, Kral Charles ile bir araya geldi. Bu görüşmeyi özel kılan, ailesiyle arası bozuk olan Prens Harry'nin, yıllardır İngiltere'ye götürmediği çocuklarını, dedeleriyle uzun zaman sonra buluşturuyor olmasıydı.

        Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ve çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'i cuma günü öğleden sonra ağırladığını doğruladı.

        Buluşma, Kral Charles'ın İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki özel kır evi olan Highgrove House'da gerçekleşti. Buluşmadan herhangi bir fotoğraf yayımlanması beklenmiyor ve özel bir aile toplantısı olduğu için daha fazla ayrıntı verilmeyeceği tahmin ediliyor.

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        Harry son birkaç gündür, kurucusu olduğu Invictus Oyunları'nı tanıtmak için İngiltere'de bulunuyor. Meghan Markle ve çocukların ise Prens Harry ile bir araya gelmek için Avrupa'daki tatillerinden İngiltere'ye uçtukları öğrenildi.

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        Bu, Kral Charles'ın dört yıl sonra en küçük iki torunuyla ilk kez yüz yüze görüşmesi anlamına geliyor. Archie ve Lilibet, Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildikten sonra 2020'de taşındıkları ABD'de büyüyor.

        Archie ve Lilibet, en son Haziran 2022'de, ebeveynleriyle birlikte Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına katılmak için İngiltere'de bulunmuştu. Ancak çocuklar herhangi bir kamu etkinliğinde yer almamıştı.

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        #kraliyet
        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #Kral Charles
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