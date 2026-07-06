Prenses Kate Middleton'ın dağ tırmanışı sonrası aile buluşması

Prenses Kate Middleton, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki en yüksek dağlar olan Ben Nevis, Scafell Pike ve Snowdon'a 24 saat içinde tırmandığı 'Üç Zirve Mücadelesi' yarışına katıldı. Prenses, zorlu yürüyüş yarışını tamamladıktan sonra ailesiyle kucaklaştığı anları gösteren fotoğrafları kraliyetin resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Snowdon'un eteklerinde ailesiyle bir araya gelen Middleton, kırmızı yürüyüş şortu, sırtında çantası ve şapkasıyla görüldü.

Fotoğraflar, cumartesi akşamı başlayıp 24 saat içinde İskoçya, İngiltere ve Galler'in en yüksek dağlarına tırmanılan 'Üç Zirve Mücadelesi'nin sonunda çekildi.

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Kanserle mücadele eden bir hayır kurumuna para toplama amacıyla düzenlenen dağ yürüyüşünde, Prenses Kate, dağ kurtarma ekiplerinin desteğiyle tek başına bu zorlu görevi üstlendi. Kensington Sarayı, bu keşif gezisinin kraliyet ailesi tarihinde bir ilk olduğunu ve 44 yaşındaki Prenses'in bu başarıyı tamamlayan ilk kraliyet ailesi üyesi olduğunu belirtti.

Fotoğraflardan birinde, Prenses Kate ile Prens William'ın birbirlerine sarıldıkları görüldü. Kraliyet çiftleri genelde kamuoyu önünde birbirlerine yakınlık göstermedikleri için, çiftin bu yakınlaşması, yazılı olmayan kraliyet kuralını esnetme girişiminin bir parçası olarak algılandı. Çift, daha önce de Prenses'in kanser tedavisinin bitiminde paylaştığı aile fotoğraflarında birbirlerini öperken görülmüştü.

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Dağ tırmanışı yarışının ardından çekilen fotoğraflarda, William ve Kate çiftinin üç çocuğu; Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de yer aldı.

Çekilen aile fotoğrafında Prenses Kate'in, annesi Carole ve babası Michael Middleton ile erkek kardeşi James Middleton ve onun köpeğinin de yer aldığı görüldü.

Prenses Kate, sosyal medya paylaşımına "Geçen hafta bu zamanlar, Ulusal Üç Zirve Tırmanma Yarışı'nı tamamladım. Royal Marsden Kanser Vakfı'na destek veren herkese çok teşekkür ederim" mesajını yazdı.

Prenses Kate, Ocak 2024'te geçirdiği büyük bir karın ameliyatının ardından kendisine kanser teşhisi konulduğunu Mart 2024'te kamuoyuna duyurmuştu. Galler Prensesi, Eylül 2024 itibarıyla önleyici kemoterapi tedavisini başarıyla tamamlamıştı. Middleton'ın yakalandığı kanserin türü veya evresi bugüne dek kamuoyuna hiç açıklanmadı.