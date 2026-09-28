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        Haberler Dünyadan Rod Stewart müziği bırakıyor! Sahneden emekli olacağını açıkladı

        Rod Stewart müziği bırakıyor! Sahneden emekli olacağını açıkladı

        Rod Stewart, 60 yıllık müzik kariyerini bitireceğini açıklarken, "Veda vakti geldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        60 yıllık kariyerini bitiriyor

        Rod Stewart, altmış yıllık kariyerinin ardından sahneden emekli olacağını açıkladı. 81 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz müzisyen, "Veda zamanı geldi" diyerek son turnesinin tarihlerini duyurdu.

        Geçen ay kalp ameliyatı geçiren Stewart, ABD turnesinin geri kalanını iptal etmek zorunda kalmıştı.

        Bugün yaptığı açıklamada Stewart, İngiltere ve Avrupa'yı kapsayan son turnesine çıkacağını söyledi.

        'Final Encore' adlı turne, gelecek yıl Nisan ayında İrlanda'da başlayacak ve 24 Temmuz'da Almanya'daki son konseriyle bitecek.

        Yayımladığı videoda Stewart, "Uzun düşünmeler ve üzüntüden sonra, gelecek yılın sonsuza dek son turnem olacağını duyurmak zorundayım. Bu, son rock and roll turnem olacak. Bu yüzden bana verdiğiniz her şey için teşekkür etmek istiyorum ve umarım ben de size karşılığında bir şeyler verebilmişimdir" dedi.

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        Daha sonra yaptığı açıklamada sanatçı şunları ekledi: Sevgili dostlarım, turne hayatına veda etme vakti geldi. 60 yılı aşkın bir sürenin ardından, Final Encore kesinlikle son turnem olacak.

        1980'li yıllardaki 'What Is Love?' ve 'Like To Get To Know You Well' gibi hit şarkılarıyla tanınan Howard Jones, İngiltere ve İrlanda konserlerinde Stewart'ın ön sanatçısı olarak sahne alacak.

        Mart ayından beri 'One Last Time' turnesiyle yollarda olan sanatçı, yaz başında geçirdiği akut üst solunum yolu enfeksiyonu, laringit (gırtlağın ve ses tellerinin iltihaplanması) ve ses tellerindeki zorlanma nedeniyle birçok konserden çekilmişti.

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        #Rod Stewart
        #müzik
        #emeklilik
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