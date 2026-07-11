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        Haberler Magazin Şarkıcı Kader zor günler geçiriyor

        Şarkıcı Kader zor günler geçiriyor

        1999'da 'Adamım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran Kader, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zor günler geçiriyor

        Geçtiğimiz yıl kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Kader, yeniden operasyon geçirdi. Kader'in tüp mide ameliyatı olduğu öğrenildi.

        Kader'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan şarkıcı Sevda Sevcan, "Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı, biliyorsunuz. Bu günler de geçecek canımın içi. Bunu da atlatacağız hep birlikte. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için, bir tanem. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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