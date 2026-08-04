Serra Arıtürk'ten Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması
Geçtiğimiz ay ilişkilerini sosyal medyada duyuran Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi
Sosyal medyada bir süredir ilişkileriyle gündeme gelen ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sosyal medya hesaplarından duyuran ikiliden Serra Arıtürk, 28 yaşına giren sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü kutladı. Birlikte çıktıkları tatilden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Arıtürk, gönderisine "İyi ki doğdun Aytaç'ım Şaşmaz" notunu düştü.
Arıtürk, bu paylaşımın ardından sevgilisinin direksiyon başındaki bir fotoğrafını da kırmızı kalp emojisi ekleyerek sosyal medya hesabında yayınladı.
Aytaç Şaşmaz da geçtiğimiz ay Arıtürk'ün doğum gününde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşmış ve "İyi ki doğdun sevgilim" mesajıyla sevgilisinin yeni yaşını kutlamıştı.
Fotoğraflar: Instagram