Serra Arıtürk'ten Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması

Güntay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Airport, havacılık ve seyahat dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor. Bu bölümde, sivil havacılık tarihine yön veren ve gökyüzüne veda eden efsanevi yolcu uçaklarının hikayeleri ekranlara geliyor. Programın keşif rotasında ise piramitleri, tarihi müzeleri, m... Daha Fazla Göster

Güntay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Airport, havacılık ve seyahat dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor. Bu bölümde, sivil havacılık tarihine yön veren ve gökyüzüne veda eden efsanevi yolcu uçaklarının hikayeleri ekranlara geliyor. Programın keşif rotasında ise piramitleri, tarihi müzeleri, mistik caddeleri ve Nil Nehri üzerindeki gün batımı turlarıyla Mısır'ın başkenti Kahire yer alıyor. Airport'un konuk bölümünde ise usta foto muhabiri, gezgin ve yazar Coşkun Aral, "İmkansız Coğrafyalar" kitabını, savaş muhabirliği yıllarındaki uçak kaçırma anılarını ve unutulmaz karelerini paylaşıyor. Ayrıca havacılık dünyasından en son gelişmeler ve dev siparişlerle geride kalan Farnborough Airshow'un detayları videomuzda. Daha Az Göster