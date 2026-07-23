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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in çekimleri başladı

        'Sevdan Bir Ateş'in çekimleri başladı

        Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Sevdan Bir Ateş' dizisi sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'in çekimleri başladı

        SHOW TV'nin yeni sezon için hazırladığı, CNP Film imzalı 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin çekimleri başladı. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, hikâyesini ve senaryosunu Eda Tezcan ile Selda Akın'ın kaleme aldığı dizi, çekim maratonuna başladı.

        Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Yeşim Gül, Sezin Bozacı, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın, Beyza Karabacak yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken 'Sevdan Bir Ateş', yeni sezonda SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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