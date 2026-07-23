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        Haberler Dünyadan Shaquille O'Neal: Bana "ünlü" demeyin

        Shaquille O'Neal: Bana "ünlü" demeyin

        Basketbol dünyasındaki başarısının ardından bugüne dek müzik dünyasına adım atmaktan TV'de spor yorumculuğuna kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Shaquille O'Neal, neden ünlü kategorisine sokulmak istemediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        "Bana 'ünlü' demeyin"

        Basketbolun efsanevi ismi Shaquille O'Neal, "ünlü" olarak adlandırılmak istemiyor. NBA takımı Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu O'Neal, yeni röportajında, kendisini neden "sıradan bir insan" olarak gördüğünü ve "ünlü kategorisine" yerleştirilmek istemediğini açıkladı.

        54 yaşındaki O'Neal, "Affedersiniz, ünlüler tam birer pislik" diyerek ünlülerin "garip, kaba ve itici" olduklarını düşündüğünü belirtti.

        2011'de 19 sezonluk NBA kariyerinin ardından emekli olan basketbol yıldızı, müzik dünyasına adım atmaktan yıldızlarla dolu Super Bowl etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, TV'de spor yorumculuğuna kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. Yaptığı tüm işlerle göz önünde olsa da O'Neal kendini ünlü olarak görmüyor.

        O'Neal şimdilerde 'Game Day Murders' adlı yeni bir gerçek suç dizisinin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

        Kendini "gerçek bir suç türü bağımlısı" olarak tanımlayan Shaq, "Ben bir spor hayranıydım, bir suç olayları hayranıydım ve sonunda ikisini birleştireceğiz. Bunu seviyorum çünkü herkesin içinde bir dedektif var" ifadesini kullandı. Projenin, hem üniversite hem de profesyonel düzeyde spor dünyasındaki suçlar üzerine odaklandığını söyleyen O'Neal, dizinin kurbanları veya trajedileri hiçbir şekilde sansasyonel hale getirmeye çalışmadığını, aksine hikayelere saygılı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

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