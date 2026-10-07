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        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney aşkı uğruna din değiştiriyor

        Sydney Sweeney aşkı uğruna din değiştiriyor

        Sydney Sweeney, bir yıl önce aşk yaşamaya başladığı Scooter Braun ile aile kurmak için Museviliğe geçmeyi planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Aşkı uğruna din değiştiriyor

        Sydney Sweeney'in, Scooter Braun ile ilişkisini evliliğe taşıma yolunda, din değiştirmeyi düşündüğü konuşuluyor.

        ABD basınına konuşan kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun, Hristiyanlıktan Braun'un dini olan Museviliğe geçmeyi planladığını aktardı.

        AİLE KURMAK İSTİYOR

        Bir süre önce, 45 yaşındaki eski yetenek menajeri sevgilisiyle birlikte çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Sweeney'in, aile kurma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Braun'un 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Yael Cohen'den üç çocuğu var.

        Sweeney, ABD'nin Connecticut eyaletinde, bir sinagogda Braun ile birlikte, Yahudi takvimine göre yeni yıl bayramı anlamına gelen Roş Aşana ayinlerine katılırken görülmüştü.

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        "İKİ HAHAMLA GÖRÜŞTÜ"

        Page Six'e konuşan bir kaynak, Sweeney'in olası din değiştirme kararı için iki hahamla görüştüğünü söyledi.

        Reform Yahudiliğine geçiş iki yıla kadar sürebilirken, Muhafazakar veya Ortodoks Yahudiliğe geçiş genellikle daha uzun sürüyor. Muhafazakar Yahudilik mezhebi için bu süreç üç yıla, ikincisi için ise beş yıla kadar uzayabiliyor.

        Din değiştirenlerin, süreç boyunca kendilerine rehberlik edecek bir hahamın da olması gerekiyor.

        Sweeney ve Braun çifti, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in 2025 yazında gerçekleşen düğününde tanışmıştı.

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        #Sydney Sweeney
        #din
        #Din değiştirme
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