Tarkan imaj değiştirdi
Önceki gün Almanya'da konser veren Tarkan, sahneden iner inmez saçlarını kestirdi
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:00 Güncelleme:
Tarkan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya geldi. Tarkan konser sonrasında saçlarını kestirdi.
Megastar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? :) Beğendiniz mi?" diyerek, takipçilerinden yorum istedi.
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