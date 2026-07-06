Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe kayınvalide yorumu

        Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe kayınvalide yorumu

        Taylor Swift ve Travis Kelce'nin hafta sonu gerçekleşen gösterişli düğününe dair ilk yorum, Travis Kelce'nin annesinden geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayınvalideden ilk yorum

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin hafta sonu gerçekleşen düğünü konuşulmaya devam ediyor. 2023'ten bu yana birlikte olan ve Ağustos 2024'te nişanlandıklarını duyuran çiftin, New York'taki Madison Square Garden adlı stadyumda yapılan yıldızlarla dolu düğünü büyük ses getirdi.

        Düğünün içinden fotoğraflar henüz paylaşılmasa da düğün alanının etrafındaki güvenlik önlemlerinin büyüklüğü, Empire State binasının düğünü duyurmak için safir mavisiyle aydınlatılması gibi tercihler, ne kadar gösterişli bir etkinlik olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

        REKLAM

        Düğüne dair en içeriden yorumu, Taylor Swift'in kayınvalidesi, Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce yaptı. 74 yaşındaki Donna Kelce, kendisine uzatılan mikrofona, "Gerçekten fazla bir şey söyleyemem, sadece büyülüydü diyebilirim. Büyülüydü" karşılığını verdi. Kelce ailesinin annesi, çiftin bir gün önce 1000'den fazla davetlinin önünde evlilik yeminini izlemekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce (solda) ve Taylor Swift'in annesi Andrea Swift
        Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce (solda) ve Taylor Swift'in annesi Andrea Swift

        Her ikisi de 36 yaşında olan Swift ve Kelce çiftinin, konuklarına son derece sıkı gizlilik sözleşmeleri imzalattıkları ve telefon kullanımına kesinlikle izin vermedikleri bildirildi. Oscar töreni havasındaki düğünde Brad Pitt, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Dakota Johnson gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

        Çiftin nikah törenini oyuncu Adam Sandler'ın gerçekleştirdiği öğrenildi. Travis Kelce, komedyenin 2025 yapımı filmi 'Happy Gilmore 2'de kısa bir rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 ilde operasyon: 228 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" denildi (DHA)

        #Taylor Swift
        #Travis Kelce
        #düğün
        #evlilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!