Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe kayınvalide yorumu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin hafta sonu gerçekleşen düğünü konuşulmaya devam ediyor. 2023'ten bu yana birlikte olan ve Ağustos 2024'te nişanlandıklarını duyuran çiftin, New York'taki Madison Square Garden adlı stadyumda yapılan yıldızlarla dolu düğünü büyük ses getirdi.

Düğünün içinden fotoğraflar henüz paylaşılmasa da düğün alanının etrafındaki güvenlik önlemlerinin büyüklüğü, Empire State binasının düğünü duyurmak için safir mavisiyle aydınlatılması gibi tercihler, ne kadar gösterişli bir etkinlik olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

REKLAM

Düğüne dair en içeriden yorumu, Taylor Swift'in kayınvalidesi, Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce yaptı. 74 yaşındaki Donna Kelce, kendisine uzatılan mikrofona, "Gerçekten fazla bir şey söyleyemem, sadece büyülüydü diyebilirim. Büyülüydü" karşılığını verdi. Kelce ailesinin annesi, çiftin bir gün önce 1000'den fazla davetlinin önünde evlilik yeminini izlemekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce (solda) ve Taylor Swift'in annesi Andrea Swift

Her ikisi de 36 yaşında olan Swift ve Kelce çiftinin, konuklarına son derece sıkı gizlilik sözleşmeleri imzalattıkları ve telefon kullanımına kesinlikle izin vermedikleri bildirildi. Oscar töreni havasındaki düğünde Brad Pitt, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Dakota Johnson gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Çiftin nikah törenini oyuncu Adam Sandler'ın gerçekleştirdiği öğrenildi. Travis Kelce, komedyenin 2025 yapımı filmi 'Happy Gilmore 2'de kısa bir rol almıştı.