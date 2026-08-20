Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yavuz Bingöl: İki sene önceki röportajımı ısıtmışlar

        Yavuz Bingöl: İki sene önceki röportajımı ısıtmışlar

        Geçmişte verdiği röportajın yeniden gündeme gelmesine tepki gösteren Yavuz Bingöl, "İki sene önce yapılmış röportajı ısıtıp paylaşmışlar. Keyfim gayet yerinde, kimseyi de özlemiyorum" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İki sene önceki röportajımı ısıtmışlar"

        Şarkıcı Yavuz Bingöl, iki yıl önce verdiği bir röportajın sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından kişisel hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

        "BENİMLE FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEYEN İNSANLAR VAR" DEMİŞTİ

        "Size mesafe koyan sanatçılardan özledikleriniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bingöl, şu ifadeleri kullanmıştı: Çok var ya, hangi birini sayayım... Edip Akbayram, Onur Akın, Leman Sam, Şevval Sam... Çok var yani. Benimle ilişkisini kesen ya da fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var. Çok üzücü bir şey, biliyor musun? Instagram'ında paylaşmıyor beni mesela. Fotoğraf çektirip koymuyor. Ne kadar büyük bir ismim varmış, değil mi? Ne olacak ki yani koysa? Çok isim var, bunlar özlediğim birkaç tanesi.

        "KİMSEYİ DE ÖZLEMİYORUM"

        Söz konusu açıklamalarının yeniymiş gibi dolaşıma sokulmasına tepki gösteren 61 yaşındaki sanatçı, "İki sene önce yapılmış röportajı ısıtıp paylaşmışlar. Keyfim gayet yerinde, kimseyi de özlemiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yavuz Bingöl
        #etiket
        #şarkıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı