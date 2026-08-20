Yavuz Bingöl: İki sene önceki röportajımı ısıtmışlar

Şarkıcı Yavuz Bingöl, iki yıl önce verdiği bir röportajın sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından kişisel hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

"BENİMLE FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEYEN İNSANLAR VAR" DEMİŞTİ

"Size mesafe koyan sanatçılardan özledikleriniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bingöl, şu ifadeleri kullanmıştı: Çok var ya, hangi birini sayayım... Edip Akbayram, Onur Akın, Leman Sam, Şevval Sam... Çok var yani. Benimle ilişkisini kesen ya da fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var. Çok üzücü bir şey, biliyor musun? Instagram'ında paylaşmıyor beni mesela. Fotoğraf çektirip koymuyor. Ne kadar büyük bir ismim varmış, değil mi? Ne olacak ki yani koysa? Çok isim var, bunlar özlediğim birkaç tanesi.

"KİMSEYİ DE ÖZLEMİYORUM"

Söz konusu açıklamalarının yeniymiş gibi dolaşıma sokulmasına tepki gösteren 61 yaşındaki sanatçı, "İki sene önce yapılmış röportajı ısıtıp paylaşmışlar. Keyfim gayet yerinde, kimseyi de özlemiyorum" ifadelerini kullandı.