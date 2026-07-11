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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı'da Ankara rüzgarı esti

        'Yaz Bir Şarkı'da Ankara rüzgarı esti

        SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle yine eğlenceli bir yaz akşamı sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        'Yaz Bir Şarkı'da Ankara rüzgarı esti

        SHOW TV’nin sevilen programı ‘Yaz Bir Şarkı’, dördüncü bölümüyle eğlence dolu Ankara gecelerini ekranlara taşıdı.

        Ankara müziğinin sevilen isimleri Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer ve Erkal Sonel, dillere pelesenk olmuş Ankara türküleriyle izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Coşkunun bir an olsun dinmediği bölüm, enerjisi yüksek performanslarıyla ekrana damga vurdu.

        'Yaz Bir Şarkı’nın 4. bölümünde;

        Ayşe Dinçer, Belkıs Akkale’ye hayranlığını ve Akkale’nin saç tellerini saklama hikayesini anlattı.

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        Ayşe Dinçer’in Belkıs Akkale hayranlığı;

        Ayşe Dinçer, oyuncu Demet Özdemir'in kariyerinin ilk yıllarında kendisinin dansçısı olduğunu açıklayarak tanışma hikayesini anlattı.

        Ayşe Dinçer’in Demet Özdemir hikayesi;

        Sinan Akçıl, nikah şahidi Sibel Can’ı esprili bir dille andı.

        Sinan Akçıl’ın kahkaha dolu Sibel Can hikayesi;

        Hüseyin Kağıt, Ankara havaları dışında Sezen Aksu ve Fettah Can’ın essiz şarkılarını da seslendirdi. Sinan Akçıl’la sergilediği performans gecenin en beğeni toplayan anlarından oldu.

        Hüseyin Kağıt, Sezen Aksu şarkısı seslendirdi;

        Demet Akalın, dillerden düşmeyen parçası “Pırlanta”yı seslendirdi. Erkal Sonel, listeleri altüst eden “Gemileri Yakarım” şarkısını Yaz Bir Şarkı'da seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ayşe Dinçer, Sinan Akçıl’a Adana şivesini öğrettiği eğlence dolu anlar ekranlara geldi.

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'YAZ BİR ŞARKI’NIN YENİ BÖLÜM KONUKLARI; ALİŞAN, SERKAN NİŞANCI VE YİĞİT MAHZUNİ

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Bir Şarkı', bu hafta da müzik dünyasının sevilen isimlerini ağırlıyor. Ünlü sanatçı Alişan, geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Serkan Nişancı ve usta ozan Mahzuni Şerif’in mirasını başarıyla yaşatan Yiğit Mahzuni, hafızalara kazınan eserleri ve beğeni toplayan performanslarıyla yaz akşamına damga vuracak.

        İşte 'Yaz Bir Şarkı’nın yeni bölüm tanıtımı;

        'Yaz Bir Şarkı' yeni bölümüyle Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

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