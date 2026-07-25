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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı' müzik ve eğlenceyi bir kez daha buluşturdu

        'Yaz Bir Şarkı' müzik ve eğlenceyi bir kez daha buluşturdu

        SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle yine eğlenceli bir yaz akşamı sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Müzik ve eğlenceyi bir kez daha buluşturdu

        SHOW TV’nin sevilen müzik programı 'Yaz Bir Şarkı' altıncı bölümü ile izleyicisine veda etti. Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunduğu programın son bölümünün konukları Işın Karaca ve Elif Buse Doğan oldu.

        İşte 'Yaz Bir Şarkı'nın son bölümünde yaşananlar:

        Sinan Akçıl, 'En Büyük Aşkım' şarkısını eski eşi Burcu Kıratlı için yazdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, şarkının hikayesini ilk kez anlattı.

        Sinan Akçıl’dan itiraf;

        Işın Karaca, kilo verme sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Sağlıklı yaşam yolculuğunun bilinmeyenlerini ve nasıl kilo verdiğini paylaştı.

        Işın Karaca’nın zayıflama hikayesi;

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        Demet Akalın, yakın dostu İbrahim Erkal’ın kendisine bıraktığı vasiyeti anlattı. Duygusal anların yaşandığı açıklama izleyenleri etkiledi.

        Demet Akalın, İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı;

        Işın Karaca, kariyerinin ilk yıllarında Yıldız Tilbe’ye vokalistlik yaptığını söyledi. O döneme dair unutamadığı anılarını paylaştı.

        Işın Karaca’nın vokalistlik anıları;

        Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu’nun piyano resitali eşliğinde 'Tutunamadım' şarkısını seslendirdi. Çiftin romantik performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Işın Karaca ve eşinin 'Tutunamadım' performansı;

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        #Yaz Bir Şarkı
        #Demet Akalın
        #sinan akçıl
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