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        Haberler Magazin Zafer Algöz: 25 yıllık olmuşuz

        Zafer Algöz: 25 yıllık olmuşuz

        Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile evliliklerinin 25'inci yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        "25 yıllık olmuşuz"

        Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Algöz, paylaşımına "25 yıllık olmuşuz" notunu düştü. Algöz'ün eşiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        #yıl dönümü
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