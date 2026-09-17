Zafer Algöz: 25 yıllık olmuşuz
Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile evliliklerinin 25'inci yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı
Giriş: 17 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Algöz, paylaşımına "25 yıllık olmuşuz" notunu düştü. Algöz'ün eşiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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