Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Algöz, paylaşımına "25 yıllık olmuşuz" notunu düştü. Algöz'ün eşiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.