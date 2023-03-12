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60 tonluk kaya tehdidine 'çelik ağlı, duvarlı' çifte formül

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaçta düşme riski bulunan 60 tonluk dev kaya için harekete geçildi. Buna göre tehdidi ortadan kaldırmak için yamaca çelik ağlar örülecek ve istinat duvarı inşa edilecek

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DHA
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    Trabozn'da 'afet bölgesi' kapsamına alınan mahalledeki yamaçta düşme riski olan 60 tonluk kayanın, yıkılması beklenen 19 evin yanı sıra Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da risk oluşturduğu ortaya çıktı.
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    DHA'nın haberine göre bazı ailelerin yaşam sürdüğü yamaç, önce endüstriyel dağcılarca riskten arındırılacak ardından örülecek çelik ağlar önüne istinat duvarı inşa edilecek; alınacak çifte önlemle kaya tehdidi ortadan kaldırılacak.
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkiinde 21 Kasım 2009'da, toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan (58) ve eşi Ayşe (55) Kurt hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu.
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    Kaya düşmelerinin sürdüğü alan, 2013'te `afet bölgesi´ ilan edildi. Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri de hasar gördü. Heyelan sonucu bölgede yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 19 ev, tahliye edildi. Tahliye edilen ailelere, kira desteği verildi. Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.

     
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    Yamaçta düşme tehlikesi olan 60 tonluk kayanın, yıkılması beklenen 19 evin yanı sıra Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da risk oluşturduğu belirlendi. Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi´nin katılımı ile ortalaşa toplandı düzenlendi; riskli yamaç için çözüm arandı. Alınan karar kapsamında yamaç, önce endüstriyel dağcılarca riskten arındırılacak ardından örülecek çelik ağlar önüne istinat duvarı inşa edilecek. Alınacak çifte önlemle bölgede kaya tehdidi ortadan kaldırılacak.
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

    "PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte afet riski taşıyan başka alanlar da olduğunu belirterek "Deliklitaş'ta kaya düşmesi neticesinde 2 vatandaşımız vefat etmişti. Orayla ilgili olarak depremden bir hafta önce esasında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'tan yetkililerle valimizin başkanlığında bir araya gelmiştik.  Burasının kamulaştırılarak orada kayaların bir daha düşmemesi veya düşse bile olumsuz bir sonuca yol açmaması için ciddi bir yatırım gerekiyordu. Sadece kamulaştırma bedeli 30 milyon lira civarındaydı. Yapımıyla birlikte 100 milyon lirayı bulan bir projede anlaşma sağlandı. İnşallah Deliklitaş ile ilgili projeyi hayata geçireceğiz. Ama risk sadece Deliklitaş´tan ibaret değil.  Trabzon'da çok eski yapılar var. Bu yapıların afetlere ve depreme çok dayanıksız olduklarını söylemek mümkün. O manada biz de büyükşehir olarak elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi. 
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!
  • Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

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