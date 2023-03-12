Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!

"PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte afet riski taşıyan başka alanlar da olduğunu belirterek "Deliklitaş'ta kaya düşmesi neticesinde 2 vatandaşımız vefat etmişti. Orayla ilgili olarak depremden bir hafta önce esasında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'tan yetkililerle valimizin başkanlığında bir araya gelmiştik. Burasının kamulaştırılarak orada kayaların bir daha düşmemesi veya düşse bile olumsuz bir sonuca yol açmaması için ciddi bir yatırım gerekiyordu. Sadece kamulaştırma bedeli 30 milyon lira civarındaydı. Yapımıyla birlikte 100 milyon lirayı bulan bir projede anlaşma sağlandı. İnşallah Deliklitaş ile ilgili projeyi hayata geçireceğiz. Ama risk sadece Deliklitaş´tan ibaret değil. Trabzon'da çok eski yapılar var. Bu yapıların afetlere ve depreme çok dayanıksız olduklarını söylemek mümkün. O manada biz de büyükşehir olarak elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi.