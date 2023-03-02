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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mahir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MAHİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mahir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mahir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mahir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MAHİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mahir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Becerikli, yetenekli. Uzman, işini iyi bilen, usta.

MAHİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mahir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mahir adını koymak caizdir.

MAHİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mahir ismini kullanan 29.723 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mahir ismini kullanan 5.481 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mahir ismini kullanan 1.793 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mahir ismini kullanan 1.307 kişi bulunmaktadır.

MAHİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mahir ismine sahip kişilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif Tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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