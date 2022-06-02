Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı sevilen dizi Mahkum'un yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkan Mahkum'un bu akşam final yaptığı iddiası sonrası merak edilen bilgileri ve Fox TV'nin yayın akışını derledik...