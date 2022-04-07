MAHKUM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can’ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?