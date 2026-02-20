DJ Mahmut Orhan, Avustralya'da gerçekleştireceği turnesinin gelirini 6 Şubat 2023'te merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerde mağdur olan çocuklar ve gençler için bağışlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Orhan, şu ifadeleri kullandı: 6 Şubat'ta ülkemde yaşanan felaketin üzerinden zaman geçti, derin etkileri ise geçmedi. Bu bir resmi duyuru olmasa da bugün başlayan Avustralya turnemin gelirini, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiğimi paylaşmak istedim. Müziğin benim hayatımda açtığı umutlu alanı biraz olsun genişletebilmek, depremden etkilenen kardeşlerimle paylaşabilmek dileğiyle..."