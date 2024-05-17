Mahsun Kırmızıgül: 17 yıl sonra müziğe dönmek beni çok zorladı
Mahsun Kırmızıgül, Bakü'de vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla buluştu. 17 yıl sonra müziğe dönmek beni çok zorladı
Mahsun Kırmızıgül, Azerbaycan'da yoğun ilgiyle karşılandı. Bakü Kongre Merkezi'nde yaklaşık 10 bin kişiye vereceği konser için Bakü'ye gelen Kırmızıgül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BEN DİĞER SANATÇILARA BENZEMEM"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül; "Uzun zaman sonra Azerbaycan'a geldim. Harika bir şehir olmuş, yakında Dubai gibi olur. İnsanların sevgisi ve ilgisi harikaydı, buraya bir çok sanatçı geliyor ama benim bu ülkeye sevgim çok başka, ben sonuna kadar bu ülkenin ve insanlarının her şekilde yanında olacağım. Harika bir konser bizi bekliyor ben diğer sanatçılara benzemem, şan dersi aldığım için sabaha kadar konser verebilirim" diye konuştu.
Yeni bir dizi çekeceğinin müjdesini veren Mahsun Kırmızıgül; "Temmuz ayında çekimleri başlayacak, dizide ben oynamayacağım. Dizi eylül ayı içerisinde yayına girecek, yıllar sonra dizi yapacağım, ben de çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.
"ALİŞAN VE ÖZCAN DENİZ İLE GÖRÜŞÜYORUM"
Alişan ve Özcan Deniz ile görüştüklerini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Onlarla ara ara görüşüyorum. Zor günlerde arar sorarım, onların da işleri yoğun, çalışıyorlar, bende çok çalışıyorum, bir de ben 17 yıldır müzik yapmadım, onlardan daha çok çalışmak zorundayım. Yeni yeni sahnelere ısınmaya başladım. İlk başlarda çok zorlandım. Çünkü 17 yıl sonra eline mikrofon alıp şarkı söylemek çok zor bir işmiş. Uzun yıllar sonra müziğe döndüm ve kendi yazdığınız şarkı sözlerininizi bile unutabiliyorsunuz, bu arayı kapatmak için gerçekten son zamanlarda çok çalıştım. Daha yeni yeni sesim oturmaya başladı. Mutluyum müzik yaptığım için" ifadelerini kullandı.
Alişan - Özcan Deniz - Mahsun Kırmızıgül Fotoğraf: AA