Oyun öncesi basın mensuplarına poz veren çiftten Mahsun Kırmızıgül, "Bu akşam eşimle yemek yedik oradan da buraya sevgili arkadaşım Ata'yı seyretmeye geldik ben ilk kez izlicem daha önceden Stand-up gösterisini izlemiştim çok başarılı bir arkadaşım hatta Ata benim okuldan arkadaşım" dedi.

"ANNEMİN CAMİ YAPTIRACAĞI PARASINI ÇALDILAR"

Geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmıgül’ün annesi Faike Bazencir’in Etiler’deki evinde Türkmenistan uyruklu hizmetçi olarak çalışan kadının 1,5 Milyon liralık para ve ziynet eşyası çalınmıştı. Polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalanmıştı. Mahsun Kırmızıgül, annesinin Camii yaptırmak için biriktirdiği paranın çalındığını söyledi.

Kırmızıgül, “Annem 30 yıldır Hayalindeki istediği gibi bir Cami yaptırmak için para biriktirmişti. İnsanlar soruyor neden parayı evde tutuyordu diye. Biz de bilmiyorduk bu kadar parası olduğunu gerçekten bilmiyorduk kaç kez söyledim. Anne paran varsa gel bankaya yatıralım. Ama faiz olaylarından dolayı sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum ben sağlık olsun diyorum. Üzücü bir durum 30 yıl birikimi ile bir Camii hayali vardı şimdi tutuklular önümüzdeki duruşmayı bekleyeceğiz ben ceza almalarını isterim. Dünyanın en büyük suçu hırsızlık affedilmeyecek bir şey cezasız kalmaması lazım” dedi.