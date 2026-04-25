Mainz 05: 3 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda 3-0 geriye düştüğü mücadelede Mainz 05'i 4-3 mağlup etti. 2. yarıda Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala ve Harry Kane'nin attığı gollerle geri dönüşe imza atan şampiyon Bayern Münih, puanını 82'ye yükseltti. Mainz 05 ise 34 puanda kaldı.
Bayern Münih'in 3-0'dan geri dönmesini sağlayan golleri 53'te Nicolas Jackson, 73'te Michael Olise, 80'de Jamal Musiala ile 83. dakikada Harry Kane attı. Ev sahibinin gollerini ise 15'te Dominik Kohr, 29'da Paul Nebel ve 45+2. dakikada Sheraldo Becker kaydetti.
Bu sonuçla birlikte geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, puanını 82'ye çıkardı. Mainz 05 ise haftayı 34 puanla kapattı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz 05, St.Pauli'ye konuk olacak. Bayern Münih, Heidenheim'i ağırlayacak.
BAYERN MÜNİH 113 GOLE ULAŞTI
Ligdeki gol sayısını 113'e çıkartıp rekorunu geliştiren Bayern Münih, puanını 82'ye çıkardı.
