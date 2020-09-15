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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi kapsamında 11 Eylül'de yeni tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerinin 15 Eylül'den itibaren şu şekilde olacağı kaydedildi: