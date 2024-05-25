Fiat Professional ailesinin üyesi Doblò, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu. Makyajlı Doblò, Cargo ve Combi gövde tiplerinde, içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Önde ve arkada yeni koyu gri marka logolarının yer aldığı yeni Doblò’da, daha rafine bir dış görünüm sunarken yenilenen ön tampon, ön panjur ve yeni dış tasarım detayları ise, Doblò’yu daha da şık bir araç haline getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Doblò Cargo, standart ve maxi olmak üzere iki farklı şasi uzunluğu ile satışa sunuluyor. Yeni dijital gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyonu, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyosu, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ve diğer sürüş destek sistemleri aracın yenilikleri arasında bulunuyor. Cargo’da opsiyonel olarak kargo alanına erişimi kolaylaştıran ikinci kayar kapı, camlı arka kapı ve camlı ara bölme gibi özellikler de tercih edilebiliyor.

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3 FARKLI DONANIM İLE GELDİ

Combi versiyon ise Easy, Premio ve Premio Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor.

Doblò Combi’nin Easy donanım seviyesinde yeni 'Ecoled' farlar, çok fonksiyonlu yeni direksiyon, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, dijital gösterge paneli ve yeni koltuklar öne çıkıyor.

Yeni donanım seviyesi olan Premio'da ise, gri ön ve arka tampon koruma, sis farları, dekoratif parlak siyah kapı korumaları, parlak siyah yan aynaları, tavan rayları ve gövde rengi arka tamponu ile dikkat çekiyor. Ayrıca açılabilir arka bagaj camı ve içeride standart olarak sunulan yüksek orta konsol da aracın yenilikleri arasında. Doblo ailesinin en üst donanım seviyesi olan Premio Plus ise, Premio versiyonuna ek olarak yeni 17 inç jantlar, cam tavan, yeni 10 inç renkli dijital gösterge paneli ile alınabiliyor. MENZİLİ 60 KM ARTTI Doblò Cargo ve Doblò Combi Easy versiyonlarında 100 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilebiliyor. 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor ise Doblò Combi Premio’da manuel vites ile tercih edilebiliyor. REKLAM Aynı motor hem Doblo Cargo’da hem de Doblo Combi’nin Premio ve Premio Plus versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Böylece Doblò Cargo da ilk defa otomatik vites seçeneği sunuluyor.