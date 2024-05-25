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        Haberler Ekonomi Otomobil Makyajlı Fiat Doblo satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Makyajlı Doblo artan menzil ile geldi

        Fiat'ın hafif ticari modeli Doblo, makyajlı versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İçten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleri bulunan araçta, Cargo gövdede ve Combi'nin Easy versiyonlarında 1.5 litrelik, 100 HP gücündeki dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzıman yer alıyor. 1.5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneği ise Combi Premio'da manuel vites ile satın alınabiliyor. Aynı motor Cargo gövdede ve Combi Premio ile Premio Plus versiyonlarında ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Yüzde 100 elektrikli E-Doblò ise 100 kW elektromotor ve 50 kWs batarya kapasitesini korurken, 346 km'ye varan menzili bir önceki jenerasyona göre 60 km daha fazla menzil sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:21
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        Makyajlı Doblo satışa sunuldu
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        Fiat Professional ailesinin üyesi Doblò, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu. Makyajlı Doblò, Cargo ve Combi gövde tiplerinde, içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.

        Önde ve arkada yeni koyu gri marka logolarının yer aldığı yeni Doblò’da, daha rafine bir dış görünüm sunarken yenilenen ön tampon, ön panjur ve yeni dış tasarım detayları ise, Doblò’yu daha da şık bir araç haline getiriyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Doblò Cargo, standart ve maxi olmak üzere iki farklı şasi uzunluğu ile satışa sunuluyor. Yeni dijital gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyonu, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyosu, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ve diğer sürüş destek sistemleri aracın yenilikleri arasında bulunuyor. Cargo’da opsiyonel olarak kargo alanına erişimi kolaylaştıran ikinci kayar kapı, camlı arka kapı ve camlı ara bölme gibi özellikler de tercih edilebiliyor.

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        3 FARKLI DONANIM İLE GELDİ

        Combi versiyon ise Easy, Premio ve Premio Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor.

        Doblò Combi’nin Easy donanım seviyesinde yeni 'Ecoled' farlar, çok fonksiyonlu yeni direksiyon, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, dijital gösterge paneli ve yeni koltuklar öne çıkıyor.

        Yeni donanım seviyesi olan Premio'da ise, gri ön ve arka tampon koruma, sis farları, dekoratif parlak siyah kapı korumaları, parlak siyah yan aynaları, tavan rayları ve gövde rengi arka tamponu ile dikkat çekiyor. Ayrıca açılabilir arka bagaj camı ve içeride standart olarak sunulan yüksek orta konsol da aracın yenilikleri arasında.

        Doblo ailesinin en üst donanım seviyesi olan Premio Plus ise, Premio versiyonuna ek olarak yeni 17 inç jantlar, cam tavan, yeni 10 inç renkli dijital gösterge paneli ile alınabiliyor.

        MENZİLİ 60 KM ARTTI

        Doblò Cargo ve Doblò Combi Easy versiyonlarında 100 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilebiliyor. 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor ise Doblò Combi Premio’da manuel vites ile tercih edilebiliyor.

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        Aynı motor hem Doblo Cargo’da hem de Doblo Combi’nin Premio ve Premio Plus versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Böylece Doblò Cargo da ilk defa otomatik vites seçeneği sunuluyor.

        Önceki jenerasyonuna göre 60 km daha fazla menzil sunan elektrikli E-Doblò tek şarjla Cargo gövdede 343, binek otomobil sınıfındaki E-Doblò’da ise 346 kilometreye varan menzil sunabiliyor.

        50kWs’lik bataryaya sahip E-Doblò’da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motor yer alıyor. E-Doblò, 100 kW'a kadar hızlı sarj (DC) sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabiliyor.

        Makyajlı Fiat Doblò 839 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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