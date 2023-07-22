Makyajlı Picanto 2024'te Türkiye'ye gelecek Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın ürün gamındaki en küçük modeli Picanto, görünüm tazeledi. Dış tasarımında artık daha sert hatlara kavuşan Kia'nın en küçüğü, iç mekanında ise dijital gösterge ve güncellenmiş multimedya ekranı gibi yenilikler ile tanıtıldı. Markanın güncel tasarım dilin yansıtan makyajlı Picanto'da 1.0 litre ve 1.2 litre motorlar görev yapacak. Yeni Picanto'nun Türkiye'ye geliş tarihi ise 2024'ün ilk çeyreği olarak açıklandı

Kia'nın a-segment modeli Picanto görünüm tazeledi. Koreli üreticinin elektrikli SUV modeli EV9'dan izler taşıyan Picanto, makyaj operasyonu ile birlikte ölçülerinde bir değişim yaşamadı.

Fakat tasarımında yapılan değişiklikler aracın boyutlarının arttığı yönünde bir izlenim yaratıyor.

Yeni Picanto'yu Frankfurt'ta düzenlenen özel bir etkinlikte yakından görme fırsatımız oldu.

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İlk bakışta otomobilin ön ve arka yüzünü boydan boya saran ışık şeridi dikkat çekerken, bu LED ışık şeritlerinin aracın genişlik algısına olumlu katkı yaptığı anlaşılıyor.

LED arka farların sadece en üst versiyon olan GT-Line'da sunulduğunu da belirtelim.

KABİN İÇİ DİJİTALLEŞTİ

Genel olarak öncüsünden daha sert hatlar ile tasarlanan Picanto, dışındaki değişimi iç mekanında ise daha mütevazı bir şekilde geçirmiş.

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Güncel modelin kabin içi tasarımı büyük ölçüde korunurken, makyajla birlikte 8 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence sistemine ve dijital gösterge paneline yer verilmiş durumda.

Makyajlı Picanto'da GT-Line donanım paketine özel bir direksiyon tasarımı da sunulacak. Bu donanım paketinde direksiyon ısıtma sistemi de sunulan donanımlar arasında yer alıyor. Picanto'da isteğe bağlı olarak sunroof opsiyonu da sunulacak.

Mevcut Picanto'nun 1.0 litrelik motoru makyajlı versiyonda da sunulacak. Ayrıca, yeni bir 1.2 litrelik motor da artık Picanto'da yer alacak. İki güç ünitesinden küçük olanı 66 beygir güce sahipken, 1.2 litrelik versiyonun ise gücü henüz resmi olarak açıklanmadı.

Makyajlı Picanto'nun Türkiye'ye geliş tarihi ise 2024'ün ilk çeyreği olarak açıklandı.