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Makyajlı Space Star Türkiye'de satışa sunuldu

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi, b-segment modeli Space Star'ın makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımı elden geçirilen otomobilin, lansmana özel ödeme seçenekleri ile bayilerde yerini aldığı belirtiliyor

Mitsubishi Space Star
HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi'nin Space Star modeli makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Temsa Motorlu Araçlar distribütörlüğünde, Mitsubishi yetkili satıcılarında yerini alan yeni Space Star'ın ön yüzünde, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın tasarımının değiştiği göze çarpıyor.

Araçta yeni far sistemine yer verilirken, arka kısımda ise büyütülen tampon dikkat çekiyor. Ayrıca, otomobilin arka farlarında LED teknolojisine yer verildiği de fark ediliyor.

İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yeni multimedya sistemine yer verildiği açıklanıyor.

2020 Space Star'ın, yeni metalik 'Kum Sarısı', 'Elmas Beyaz' renklerine ek olarak 'Metalik Kırmızı', 'Deniz Mavisi', 'Titanyum Gri', 'Yıldız Grisi', 'Kosmos Siyah' ve 'Şiraz Kırmızısı' gibi renkler ile alınabileceği belirtiliyor.

Space Star Türkiye'de yalnızca 1.2 litre motor ve yeni CVT otomatik şanzımanla sunuluyor. 3 silindirli 1.2 litre motorunu gücü 80 beygir ve torku ise 106 Nm olarak açıklanıyor.

Temsa Motorlu Araçlar'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 model Space Star lansmana özel 36 bin TL’ye, 12 ay, yüzde 0.69 faiz oranıyla bayilerde yerini almış durumda.

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