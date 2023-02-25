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Sakaryalı Corolla'ya 'hibrit' makyaj

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın, Sakarya fabrikasında üreterek dünyaya ihraç ettiği Corolla sedan modeli makyajlı versiyonu ile satışa sunuldu. Otomobilin tasarımında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, makyaj operasyonu ile birlikte hibrit motorun yenilendiği açıklandı. Toyota'nın ilk olarak Corolla Cross'ta sunduğu 5'inci nesil hibrit teknolojisine kavuşan otomobil, 706 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı

Makyajlı Toyota Corolla satışa sunuldu
HABERTURK.COM

Toyota'nın Sakarya fabrikasında üreterek dünyaya ihraç ettiği Corolla sedan, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. 1966’dan bu yana tüm dünyada 50 milyon adetlik satış rakamına ulaşan otomobil, makyaj operasyonu ile birlikte Japon üreticinin 5'inci nesil hibrit teknolojisine kavuştu.

Yeni Corolla, makyaj öncesinde olduğu gibi 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile satışa sunuluyor. 1.5 litrelik benzinli motorun güç değeri değişmeden 125 beygir olarak korunurken, hibrit versiyonda ise sistemin gücü yüzde 15 artırılarak 140 beygir oldu.

İlk olarak Corolla Cross'ta kullanıma sunulan hibrit sistemin tork değeri ise 185 Nm olarak açıklanıyor. Bu değerler ile birlikte, Corolla hibritin 0-100 km/s hızlanması 1.7 saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indi.

Makyaj operasyonu ile birlikte tasarımında değişikliğe gidilmeyen Corolla'da, yeni renk seçenekleri, jant tasarımları ve ızgara tasarımının değiştiği görülüyor.

Otomobilin kabin tasarımı da değişmezken, Corolla Cross'taki multimedya ve dijital gösterge ekranlarının araca entegre edildiği fark ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, araçtaki yeni dijital gösterge ekranı 12.3 inç, multimedya ekranı ise 10.5 inç boyutunda. Multimedya ekranı alt donanımlarda ise 8 inç boyutunda geliyor.

Makyajlı Corolla'nın, 706 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldığı açıklandı.

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