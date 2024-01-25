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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 25 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'de deprem oldu. Saat 16:04'te ise Malatya Battalgazi'de paniğe neden olan büyük bir deprem meydana geldi. İşte 25 Ocak 2024 son dakika deprem haberleri...