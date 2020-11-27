Malatya Cuma Namazı saat kaçta? Malatya'da cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Bugün Cuma namazını eda etmek isteyen Malatyalılar ise "27 Kasım Malatya Cuma Namazı saati kaçta?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen namaz saatlerine göre bugün yani 27 Kasım Cuma Günü Malatya öğle ezanı saat 12.19'da okunacak. Buna göre Malatya'da Cuma Namazı saat 12.19'da eda edilecek.

İşte, Diyanet Malatya Namaz Saatleri - 27 Kasım ve 5 günlük