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Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nin Beydağı etekleri, baharla birlikte birçok kelebeğe ev sahipliği yapıyor

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  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nin Beydağı etekleri, baharla birlikte birçok kelebeğe ev sahipliği yapıyor.
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    Bölgeye gelen fotoğrafçılar, kelebekleri fotoğrafladı.
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    Fotoğrafçı Salih Kayhan, bölgede çok sayıda kelebek türü bulunduğunu ve bunları baharla birlikte gelerek fotoğrafladığını anlattı.
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    15 yıldır kelebek fotoğrafları çektiğini dile getiren Kayhan, "Yıllardır bu vadiyi (Konak) gözlemliyorum. Bu vadinin en nadir türlerinin başında Mezopotamya Çokgözlüsü, Kafkasya Gelinciği, Çokgözlü Lübnan Esmeri gelmektedir" dedi.
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    Kayhan, şu an bu vadide bolca alıç kelebeği, çokgözlü mavi kelebekleri ve Anadolu Karagözmavisi gibi kelebek türlerini gözlemlediğini ifade etti.

     
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

    Bölgede uçuşan kelebeklerden pupasından henüz yeni çıkmış kelebekler gözlemlediğini belirten Kayhan, bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak gerektiğini kaydetti.
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü
  • Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

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