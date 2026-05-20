        Malatya diri fay hattı haritası 2026: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya en riskli ve az riskli olan ilçeler

        Malatya diri fay hattı haritası: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor?

        Malatya ili fay hattı sorgulamaları yaşanan depremin ardından hız kazandı. 20 Mayıs Çarşamba günü Malatya'nın Gülümuşağı ilçesinde saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem ile Malatya deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. İşte Malatya fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:29 Güncelleme:
        1

        Malatya fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Malatya'da 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Malatya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...

        2

        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

        Malatya'da 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        MALATYA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

        Malatya'yı olası depremlerden etkileyecek üç büyük fay hattı mevcuttur. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı.

        3

        MALATYA'NIN RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?

        Malatya'nın birinci dereceden riskli olan ilçeleri; Pütürge, Doğanyol, Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Çolaklı'dır.

        4

        Malatya'nın ikinci dereceden riskli olan ilçeleri; Hekimhan, Taşdelen, Arapkır, Yoncalı, Hasançelebi, Kurşunlu, Yazıhan, Darende, Balaban, Kürecik, Levent, Akçadağ'dır.

        5

        DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

        Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

        6

        MALATYA - OVACIK FAY HATTI

        Malatya-Ovacık Fay Zonu, Orta Anadolu ova bölgesindedir. Erzincan çek-ayır havzasının doğusundan ayrılan sol yönlü doğrultu atımlı Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun toplam uzunluğu 240km'dir.

        7

        ÇÖŞNÜK FAYI

        Çöşnük fayı, Gündüzbey'den Malatya'ya gelen Su Taşıma Kanalının kenarından Doğanşehir'e kadar giden bir faydır ve uzmanların söylemlerine göre Doğu Anadolu fayının küçük bir koludur.

        MALATYA'NIN EN SAĞLAM ZEMİNİ NEREDE?

        Malatya'nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
