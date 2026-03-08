Canlı
        Malatya'da oğlunun bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Malatya'da oğlunun bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybetti

        Malatya'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. M.K., babası Mustafa Berk'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Berk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:05
        Tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü
        Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; dün saat 22.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.K.'nin evine giden Mustafa Berk ile baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        ÇEŞİTLİ YERLERDEN BIÇAKLADI

        Bu esnada M.K. babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı adam dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

