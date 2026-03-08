Malatya'da oğlunun bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'daki habere göre olay; dün saat 22.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.K.'nin evine giden Mustafa Berk ile baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEŞİTLİ YERLERDEN BIÇAKLADI

Bu esnada M.K. babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı adam dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.