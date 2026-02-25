Canlı
        Malatya'da sokakta öldürülen Selda Kaya cinayetinde iddianame! Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Selda Kaya cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 21 Temmuz'da sokak ortasında öldürülen Selda Kaya cinayetinde savcı katil koca Gazi Kaya için mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.02.2026 - 15:37
        Selda Kaya cinayetinde mütalaa

        Malatya'da boşanmış olduğu 2 çocuğunun annesi kadını çarşı merkezinde tabancayla 4 el ateş açarak öldüren sanık için savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, katilin “Kadına ve Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        Habertürk Haber Merkezi'nde Ferdi Durdu'nun haberine göre; Hekimhan ilçesinde 21 Temmuz 2025’te meydana gelen olayda, Gazi Kaya (43) boşandıktan sonra ailesinin yanında kalan eski eşi Selda Kaya’yı (36) sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldürmüştü.

        Cinayete ilişkin Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya ile öldürülen Selda Kaya’nın annesi Zöhre ve babası Halil Akkaya ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık Gazi Kaya’nın duruşma öncesinde mahkemeye, cinayete kendisini azmettiren kişinin ablası olduğuna dair dilekçe verdiği belirtildi.

        Mağdur ailenin avukatı Osman Akyol, öldürülen Selda Kaya’nın katil zanlısı ve arkadaşları ile yaptığı telefon konuşmalarına ilişkin ses kayıtlarını mahkemeye sundu.

        Mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, katil zanlısı Gazi Kaya’nın cinayeti işlemek için İzmir'den silahla Hekimhan’a geldiği, Selda Kaya hakkında araştırma yaptığı, olay anında tesadüfen karşılaşmadığını, o gün çalışacağını önceden öğrendiğini, cinayet zanlısını haksız tahrik indirimlerinden faydalanmak ve cezadan kurtulmak için aldatıldığına yönelik iddiaların delilsiz olduğu, katil zanlısının İzmir’deki boşanma davasında aldatıldığına dair bir ifade de bulunmadığını ifade ederek, sanığın “Kadına ve Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının ve hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Gazi kaya, “Ben suça sürüklendim” diyerek kendisini cinayet azmettiren kişinin ablası olduğunu iddia etti. Avukatı aracılığı ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının yer aldığı telefonu mahkemeye sundu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

        Olayın iddianamesindeki görüntü inceleme tutanaklarında, Gazi Kaya’nın yanında bulunan bez torbadan tabanca çıkardığı, silahı kurarak Selda Kaya’ya birkaç el ateş ettiği, ardından kısa süre bekleyerek olay yerinden ayrıldığı tespiti yer aldı.

        Üsküdarda aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen, Beylerbeyi Mahallesindeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde meydana gelen kaza anları Üsküdarda aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada. (AA)

