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Malatya'daki depreme ilişkin yeni görüntüler! Polis anonsları ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerden etkilenen Malatya'da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Depremin hemen ardından polis anonsları da depremin büyüklüğünü anlatıyor

Son dakika: Malatya'daki depreme ilişkin yeni görüntüler! Polis anonsları ortaya çıktı
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AA

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kamerası görüntüleri ve polis telsizinden yapılan anonslarına yansıdı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşananlar Malatya kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere özellikle ikinci depremde insanların yaşadığı panik yansıdı.

Kent merkezinde İnönü Caddesinde depremin şiddetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada depreme yakalanması ve yola doğru ilerlemesi yer alıyor. Aynı görüntüye kent merkezinde halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisinin depremin etkisiyle yıkılması ve bir kişinin koşarak meydana doğru gelişi yansıyor.

Akçadağ ilçesinde ikinci deprem anının yer aldığı kamera görüntüsünde ise bir bankanın depremin şiddetiyle çatı kısmının yıkılması ve içerisinden vatandaşların kaçışması felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Yine Akçadağda ilçe merkezindeki bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise vatandaşların panikle kaçışması yer alıyor.

DEPREMİN İLK ANLARI POLİS TELSİZİNDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polis ekiplerinin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı da felaketin dehşetini yansıttı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremden hemen sonra telsizden yaptığı bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Merkez: İstasyonlar afet acil durum planına bu saat itibarıyla geçilsin.
Merkez: Tüm personeli şubeye çağrılalım.
Ekip: Boztepe Caddesindeki bir bina da yıkılmış.
Ekip: Tevfik Temelli Caddesi Çarşı Market karşısı bina yıkılmış.
Ekip: İvedi gelsinler.
Ekip: Mehmet Buyruk Caddesi İnönü Kışlası karşısı büyük bir bina yıkılmış.
Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren: İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın, birazdan araçlardan ulaşım engeli olur, tüm personeli de uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin.
Merkez: Birim amirleri tüm personel görev başına intikal etsin.
Merkez: İstasyonlarımız il merkezinde deprem meydana gelmiş, tüm istasyonlarımız bölgeye çıksın, son durum hakkında bilgi versin.
Ekip: İnönü Caddesinde bir bina hemen yakınımızda yıkıldı, Doğa Caddenin karşısındayız.
Ekip: Şiddetli bir şekilde yere yığıldı.
Ekip: Aşırı toz bulutu var binaya yaklaşamıyoruz, hiçbir şey göremiyoruz.
Merkez: AFAD ekiplerine bilgi veriyorum.
Merkez: İstasyonlarımız birçok binada çökmeler söz konusu, görüntü alıyoruz, vatandaşlara ulaşmaya çalışalım dikkatli bir şekilde.
Ekip: Özalper Caddesinde 4 katlı bina yıkılmış durumda içeride yaralılar var, AFADa bilgi verirseniz uygun olur.
Ekip: Mehmet Buyruk Caddesi Kazım Karabekir İlkokulu girişi yıkık bina.
Ekip: Dabakhane, Halep Caddesi Büyük Otel ve civarındaki 4-5 bina yıkık durumda altında şahıslar mevcut.
Ekip: Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardık, beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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