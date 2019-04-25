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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, haklarında "silahlı terör örgütü üye olmak" ve "kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan bazılarının örgüte yakın derneğin üyesi olduklarını, derneğin terör örgütü PKK/ KCK için önem atfettiği günlerde düzenlediği eylemlere katıldıklarını, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine slogan attıklarını, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğünü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünü kaydetti.
Savcı, bazı sanıklarında İnönü Üniversitesinde 2015 yılında polise el yapımı patlayıcı atan grupta yer aldıklarını, yüzlerini bez parçasıyla kapattıklarını ve benzeri eylemlere katıldıklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sanıklardan Eyyüp Bilici'ye 11 yıl 8 ay, Dilan Dalmızrak, Nevaf Didin, Didem Gülşah Ataç ve Mazlum Balta'ya 11 yıl 15 gün, Methi Tekin ve Seyit Ahmet Aktimur'a 10 yıl 10 ay, Halit Toy'a 10 yıl 5 ay, Mazlum Demirtaş'a 9 yıl 9 ay 15 gün, Ayşenur Aslan'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Ruken Varol'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Hatice Çelik'e 8 yıl 9 ay, Mehmet Sümer'e 7 yıl 6 ay, Murat Akar, Nuri Akman ve Mehmet Şirin Kapçın'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Özgen T'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. 8 sanığın beraat ettiği davada, Ahmet A'ya ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.
Mahkeme heyeti, "kamu malına zarar verme" suçundan tüm sanıkların beraatına hükmederken, tutuksuz yargılanan 12 sanık hakkında ise tutuklama kararı verdi.
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