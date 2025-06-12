Malatya'da olay, dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi.

Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı.

SİLAHINI ÇIKARIP BACAĞINDAN VURDU DHA'daki habere göre tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI REKLAM Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.