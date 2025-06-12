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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!

        Malatya'da Nuray Ş., kendisini rahatsız eden S.D.'yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Genç kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:49
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        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
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        Malatya'da olay, dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi.

        Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı.

        SİLAHINI ÇIKARIP BACAĞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti.

        GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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        Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.

        GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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