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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Bozkurt (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:55
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Bozkurt (40), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Akçadağ'ın Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bozkurt'un kontrolünü yitirdiği 44 ADR 084 plakalı traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, traktörün altından çıkarılan Hüseyin Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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