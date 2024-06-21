Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Bozkurt (40), hayatını kaybetti.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Bozkurt (40), hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğle saatlerinde Akçadağ'ın Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bozkurt'un kontrolünü yitirdiği 44 ADR 084 plakalı traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, traktörün altından çıkarılan Hüseyin Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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