Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'daki kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'daki kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon olarak zirai dondan etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

        Zirai dondan en fazla hasar gören bölgelerin başında Malatya'nın geldiğini, sivil toplum örgütü temsilcilerini, tarım ile orman il ve ilçe müdürlerini, ziraat odaları başkanlarını, üreticileri dinlediklerini, sahada inceleme yapmak üzere kayısı bahçesinde olduklarını dile getiren Korkmaz, ağaçların tekrar yeşillenmeye başlamasının umutları tazelediğini söyledi.

        Korkmaz, "İnşallah devletimizin de Bakanlığımızın da gerekli önlemleri alarak ve hızlı bir şekilde destek ödemelerini gerçekleştirerek üreticilerimizin beklentilerini yerine getireceğini umut ediyoruz." dedi.

        Kayısı bahçelerindeki incelemelere Komisyon üyeleri, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!

        Benzer Haberler

        TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da
        TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da toplantı düzenledi
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da toplantı düzenledi
        Malatya'da Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun...
        Malatya'da Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun...
        Darende'de Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi
        Darende'de Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi
        Malatya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' ka...
        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' ka...