TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'daki kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon olarak zirai dondan etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

Zirai dondan en fazla hasar gören bölgelerin başında Malatya'nın geldiğini, sivil toplum örgütü temsilcilerini, tarım ile orman il ve ilçe müdürlerini, ziraat odaları başkanlarını, üreticileri dinlediklerini, sahada inceleme yapmak üzere kayısı bahçesinde olduklarını dile getiren Korkmaz, ağaçların tekrar yeşillenmeye başlamasının umutları tazelediğini söyledi.