Deprem felaketinin ardından hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 4 Nisan Salı günü meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak yayınlanıyor. Edinilen bilgiye göre, hem deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı hem de bağımsız bir sarsıntı meydana geldi. İşte 4 Nisan Salı son dakika depremleri listesi...

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